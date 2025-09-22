Menemen FK Kırklareli Deplasmanından Bir Puanla Döndü

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 maçını kazanıp çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, Kırklarelispor deplasmanından golsüz berabere ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla 10 puana yükselen sarı-lacivertliler 4'üncü sırada yer aldı. Teknik direktör Bilal Kısa, sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak alınan her puanın değerli olduğunu vurguladı. Deplasmanlardan 7 puan çıkardıklarını belirten genç teknik adam, "Önümüzdeki iki maçı içeride oynayacağız. Muşspor ve 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmalarını kazanıp zirve iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor