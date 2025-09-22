Haberler

Menemen FK Kırklareli Deplasmanından Bir Puanla Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalırken, puanını 10'a çıkardı ve 4'üncü sıraya yükseldi. Teknik direktör Bilal Kısa, alınan her puanın değerli olduğunu belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 maçını kazanıp çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, Kırklarelispor deplasmanından golsüz berabere ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla 10 puana yükselen sarı-lacivertliler 4'üncü sırada yer aldı. Teknik direktör Bilal Kısa, sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak alınan her puanın değerli olduğunu vurguladı. Deplasmanlardan 7 puan çıkardıklarını belirten genç teknik adam, "Önümüzdeki iki maçı içeride oynayacağız. Muşspor ve 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmalarını kazanıp zirve iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Bakanlık görüntünün peşine düştü! Markete tarihi ceza yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.