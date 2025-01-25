Menemen FK, Karaman FK'yı 2-1 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 19. hafta karşılaşmasında Menemen FK, konuk ettiği Karaman FK'yı 2-1 yenmeyi başardı. Menemen'in gollerini Altar Han Hidayetoğlu ve Erhan Öztürk kaydederken, Karaman'ın tek golü Ömer Faruk Yılmaz'dan geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 19. hafta mücadelesinde Menemen FK, konuk ettiği Karaman FK'yı 2-1 mağlup etti.
Stadyum: Menemen İlçe
Hakemler: Birkan Altındaş, Gökhan Salduz, Ulaş Çelik
Menemen FK: Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Mazlum Demir, Emre Keskin (Yiğit Kerem dk. 75), Eyüp Poyraz, Erkan Gövercin (Eren Fansa dk. 90), Hakkı Türker, Emirhan Arkutcu ( Erhan Öztürk dk. 75), Seçim Can Koç (Fırat Arslan dk. 90), Altar Han Hidayetoğlu (Eren Çakır dk. 90)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Eyüpcan Delibalta, Cihat Aktaş, Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Azad Filiz, Mert Uyanıker (Resul Türkkalesi dk. 61), Sabrican Vural (Anıl Gözütok dk. 74), Abdülkadir Sönmez (Yusuf Yardımcı dk. 78) Polat Yaldır (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 46), İlke Tankul
Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım
Goller: Altar Han Hidayetoğlu (dk. 58), Erhan Öztürk (dk. 85) (Menemen FK), Ömer Faruk Yılmaz (dk. 74) (Karaman FK)
Sarı kart: Mazlum Demir (Menemen FK) - İZMİR