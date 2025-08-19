Menemen FK, Kaleci Özkan Karabulut'u Transfer Etti

Menemen FK, Kaleci Özkan Karabulut'u Transfer Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon öncesi kadrosuna son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut'u kattı. Kulüp, Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Takviyelere devam eden İzmir ekibi, şimdi de son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut'u transfer etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, " Kulübümüz, son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özkan Karabulut'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

