Menemen FK, İnegölspor'a konuk olacak

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın saat 15.30'da İnegölspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler galibiyet serisini devam ettirmek isterken ev sahibi İnegölspor ise 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 7. hafta müsabakasında İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını Emrah Akkaya ve Anıl Küçükkaraca yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Esad Sıdık Demirtaş olacak. Karşılaşma öncesinde Menemen FK topladığı 10 puanla 5. sırada yer alırken İnegölspor ise 2 puanla ligde son basamak da bulunuyor. Öte yandan sarı-lacivertliler iki maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isterken ev sahibi ekip ise ilk galibiyet sevincini yaşamayı hedefliyor. - İZMİR