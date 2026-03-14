Menemen Futbol Kulübü: 0-1
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Menemen Futbol Kulübü deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanmayı başardı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Menemen FK takımı 76'ncı dakikada Burak Bilgen'in golüyle öne geçti. Üstünlüğünü koruyan Manemen FK, Fethiyespor deplasmanında kazandı. Bu sonucun ardından ev sahibi Fethiyespor 35 puanda kalırken, 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen FK 42 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı