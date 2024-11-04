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Menemen FK, Erbaaspor'u Mağlup Ederek Liderliği Korumayı Başardı

Menemen FK, Erbaaspor'u Mağlup Ederek Liderliği Korumayı Başardı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, evinde Erbaaspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Takım, ligdeki 10 maçta 8 galibiyet elde etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'u 2-0 mağlup eden Menemen FK, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor. Önceki hafta deplasmanda Arnavutköy'e 1-0 yenilip ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Erbaaspor'u dize getirerek moral buldu.

Ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan İzmir temsilcisi averajla da olsa zirvedeki yerini korudu. İç sahada 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Menemen ekibi bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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