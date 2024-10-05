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Menemen FK, Elazığspor ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Menemen FK, Elazığspor ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 6. hafta mücadelesinde Elazığspor'a konuk olacak. Müsabaka, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, 13 puanla ikinci sırada yer alırken, Elazığspor da aynı puana sahip ve averajla 3. sırada bulunuyor. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir karşılaşmaya hazırlık yaptıklarını belirtti.

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 6. hafta mücadelesinde Elazığspor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 6. hafta mücadelesinde yarın Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Demirkıran yönetecek. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla ikinci basamakta yer alırken, Elazığspor'da İzmir ekibiyle aynı puana sahip olarak averajla 3. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Van Spor FK müsabakasında kırmızı kart gören Seçim Can, bu mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "13 puana sahip olan iki takımın mücadelesi olacak. Zorlu geçeceğini biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Bu karşılaşmayı da kayıpsız geçerek İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Menemen izmir Spor

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