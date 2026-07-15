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Menemen FK'da Efe Taylan kaldı

Menemen FK'da Efe Taylan kaldı
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2'nci Lig ekibi Menemen FK, geçen sezon Manisa FK'dan kiraladığı sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara'nın satın alma opsiyonunu kullanarak 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Manisa FK'dan kiralanan sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzaladı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Efe Taylan Altunkara'ya şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Efe geçen sezon 30 maçta; 7 gol, 4 asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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