Menemen FK'dan çifte takviye

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçına odaklanan Menemen FK, dış transferde iki oyuncuyla anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler Adana 01 FK'dan orta saha oyuncusu Ömer Önder (26) ve stoper Burak Bilgen (27) ile sözleşme imzaladı. İki futbolcu da 1.5 yıllık imza attı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Ömer Önder ve Burak Bilgen'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor