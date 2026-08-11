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Menemen FK ligden çekildi, yatırımcı bekleniyor

Menemen FK ligden çekildi, yatırımcı bekleniyor
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Menemen FK, maddi sorunlar nedeniyle ligden çekilme kararı aldı. Kulüpte yatırımcı arayışları sürerken, İzmirli bir iş insanının talip olduğu ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde takımın çalışmalara dönebileceği belirtildi. Teknik ekip ve futbolcular izne çıktı, oyuncular bireysel antrenmanlara devam ediyor.

2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul, sarı-lacivertli takımı ligden çekme kararı alırken, kulüpte yatırımcı arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Geçen çarşamba günü açıklanan kararın ardından teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde son idmanını cuma günü yapan İzmir temsilcisinde teknik ekip ve futbolcular izne çıktı. Bu arada, İzmirli bir iş insanının kulübe talip olduğu iddia edildi. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde takımın yeniden çalışmalarına başlaması bekleniyor. Oyuncuların antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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