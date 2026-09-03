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Menemen FK ligden çekilme kararından döndü

Menemen FK ligden çekilme kararından döndü
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2'nci Lig'den çekilme kararı alan Menemen FK, kulübü devretmek için görüştüğü yatırımcılarla anlaşma sağlayamayan Başkan Bilgin Tokul'un kararıyla lige katılma kararı aldı. Transfer yasağı bulunan kulüpte, geçen sezonlarda profesyonel sözleşme yapılan oyuncuların lisansları çıkarıldı ve altyapıdan takviyeler yapıldı. Teknik direktör Tolga Doğantez yönetimindeki İzmir ekibi, sezona hazırlanmaya devam ediyor.

2'NCİ Lig'den çekilme kararı alan Menemen FK geri adım attı. Kulübü devretmek için görüştüğü yatırımcılarla anlaşma sağlamayaman Başkan Bilgin Tokul, takımın lige katılmasına karar verdi. Başkan Tokul, ağustos ayında kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamaların yanı sıra gazeteye ilan vererek takımı ligden çekmenin tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etmişti.

Transfer yasağı bulunan sarı-lacivertli kulüpte geçen sezonlarda profesyonel sözleşme yapılan Alican Özfesli, Alp Özge, Berkant Şahin Kök, Burak İngenç, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Doğukan Emeksiz, Eren Fansa, Fırat Arslan, Göktürk Efe Görgün, Hakan Selim Yıldız, İsmail Buğra Torkut, Mehmet Emin Sapancı, Mustafa Can Birol ve Selim Can Sönmez'in lisansları çıkarıldı. Teknik Direktör Tolga Doğantez'in çalıştırdığı İzmir ekibi altyapıdan da takviyeler yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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