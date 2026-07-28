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Menemen FK, 17 yaşındaki kalecisi Alp Özge ile profesyonel sözleşme imzaladı

Menemen FK, 17 yaşındaki kalecisi Alp Özge ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Menemen FK, altyapısından yetişen 17 yaşındaki kaleci Alp Özge ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin ilgisini çeken genç file bekçisi, kulübün gelecek planlamasında önemli bir rol üstlenirken, hedefini A Takım'da kalıcı olmak ve A Milli Takım'a yükselmek olarak belirledi.

2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK, altyapısından yetişen 17 yaşındaki kaleci Alp Özge ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken genç file bekçisi, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray altyapılarından antrenman ve izleme davetleri almış, Göztepe, Gençlerbirliği, Manisa FK gibi birçok kulübün takibine girmişti. 1.89 boyundaki Alp Özge, Menemen FK altyapısındaki gelişimini sürdürürken, atılan imzayla profesyonel futbolculuk kariyerine ilk adımını attı.

Kulübün gelecek planlamasında önemli isimlerden biri olarak değerlendirilen genç kalecinin bundan sonraki hedefinin, Menemen FK A Takımı'nda kalıcı bir yer edinmek ve ardından Ay-Yıldızlı formayı giyerek Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etmek olduğu ifade edildi. Menemen FK'dan yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen oyuncuların profesyonel takıma kazandırılmasının kulübün öncelikleri arasında yer aldığı belirtilirken, Alp Özge'ye yeni kariyerinde başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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