Haberler

Menemen FK'da devir şartları: Renk ve logo değişmeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, kulübü devralacak yatırımcılara renk ve logonun değişmeyeceği, takımın Menemen'den ayrılmayacağı ve transfer yasağının kaldırılacağı şartlarını koştu. Devir için 200-250 milyon TL konuşulurken, Ahmet Çoruhlu gayrimenkul teklif etti.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul, kulübü devralmayı planlayan yatırımcılara şart koştu. Tokul'un İzmir dışından bir grup ve Uşakspor ile İzmir Çoruhlu FK'nın sahibi olan Ahmet Çoruhlu ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Bilgin Tokul'un yatırımcılara kulübün renginin ve logosunun kesinlikle değişmeyeceğini, takımın Menemen'den ayrılmayacağını ve transfer yasağının da kesinlikle kaldırılacağını şart koştuğu belirtildi. Devir için ise 200-250 milyon TL arasında rakamların konuşulduğu, inşaatçı olan Ahmet Çoruhlu'nun ise Tokul'a gayrimenkul teklifinde bulunduğu iddia edildi. Bilgin Tokul geçen aylarda yatırımcı bulamayınca lige katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Teknik direktör Tolga Doğantez ve futbolcular ise gelişmeleri merakla bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı altüst oldu! Tülin 1 haftadır yoğun bakımda

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı karardı! 1 haftadır yoğun bakımda
Danimarka Başbakanını küplere bindiren teklif! Estetik doktoruna çok sinirlendi

Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti
Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu

Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu
Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para

Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı