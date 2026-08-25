Menemen FK'da devir şartları: Renk ve logo değişmeyecek

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul, kulübü devralmayı planlayan yatırımcılara şart koştu. Tokul'un İzmir dışından bir grup ve Uşakspor ile İzmir Çoruhlu FK'nın sahibi olan Ahmet Çoruhlu ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Bilgin Tokul'un yatırımcılara kulübün renginin ve logosunun kesinlikle değişmeyeceğini, takımın Menemen'den ayrılmayacağını ve transfer yasağının da kesinlikle kaldırılacağını şart koştuğu belirtildi. Devir için ise 200-250 milyon TL arasında rakamların konuşulduğu, inşaatçı olan Ahmet Çoruhlu'nun ise Tokul'a gayrimenkul teklifinde bulunduğu iddia edildi. Bilgin Tokul geçen aylarda yatırımcı bulamayınca lige katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Teknik direktör Tolga Doğantez ve futbolcular ise gelişmeleri merakla bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı