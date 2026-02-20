Haberler

Menemen FK, Bursaspor'u konuk edecek

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü sonuçlar alan Menemen FK, zirve takipçisi Bursaspor ile zorlu bir maça çıkıyor. Biletlerin tükendiği karşılaşma, Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü yarın zirve takipçisi Bursaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bursaspor taraftarları karşılaşmayı maraton tribününde izleyecek. 750 TL'den satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiği açıklandı. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz son 4 maçta; 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak yarıştan uzaklaştık. Bursaspor maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Rakibimiz de averajla ikinci sırada onlar da kazanmak için oynayacak. Zorlu ve keyifli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
