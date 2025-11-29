Haberler

Menemen FK, Bahis Soruşturması Sonrası Ankara Demirspor ile Karşılaşıyor

Menemen FK, Bahis Soruşturması Sonrası Ankara Demirspor ile Karşılaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, bahis soruşturması sonrası ligdeki ilk maçına çıkıyor. Takım, evinde Ankara Demirspor ile mücadele edecek. Bazı oyuncular ceza nedeniyle forma giyemeyecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta futbolda bahis soruşturmasından önce deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü soruşturma nedeniyle lige verilen 2 haftalık aranın ardından yarın 13'üncü hafta müsabakasında evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Muhammed Ömer'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Menemen FK'da bahis soruşturması sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezası alan oyuncular Ahmet Kartal, Alper Efe Pazar, Hakan Selim Yıldız, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök ve Hakan Özkan mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Menemen FK'nın genç futbolcularından forveti İbrahim Beler, Kilis 1984 ile profesyonel sözleşme imzalarken, kanat oyuncusu Enver Büyükdere de Bornova 1877 ile anlaşma sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.