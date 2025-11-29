Menemen FK, Bahis Soruşturması Sonrası Ankara Demirspor ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta futbolda bahis soruşturmasından önce deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü soruşturma nedeniyle lige verilen 2 haftalık aranın ardından yarın 13'üncü hafta müsabakasında evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Muhammed Ömer'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Menemen FK'da bahis soruşturması sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezası alan oyuncular Ahmet Kartal, Alper Efe Pazar, Hakan Selim Yıldız, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök ve Hakan Özkan mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Menemen FK'nın genç futbolcularından forveti İbrahim Beler, Kilis 1984 ile profesyonel sözleşme imzalarken, kanat oyuncusu Enver Büyükdere de Bornova 1877 ile anlaşma sağladı.