TFF 2. Lig: Menemen FK: 2 Aliağa FK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Menemen FK, evinde Aliağa FK'ya karşı 2-1'lik galibiyet elde etti. Maçta goller; Alican Özfesli ve Baran Demiroğlu'dan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Menemen FK evinde karşılaştığı Aliağa FK'yı 2-1 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Safa Yılmaz, Ersin Erbay, Burak Menteşe
Menemen FK: Yusuf Karagöz, Eren Fansa, Emre Keskin, Fırat Arslan, Eyüp Poyraz, Yunus Emre Karagöz, Alican Özfesli, Efe Taylan Altunkara (Mustafa Can Birol dk. 90), Burak Yasin Yeşilay, Seçim Can Koç, Burak Enes Yıkıcı ( Baran Demiroğlu dk. 82)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Mertcan Açıkgöz (Musa Şahindere dk. 76), Ahmet İlhan Özek, Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Erdem Gümüş (Necati Özdemir dk. 90), Harun Kavaklıdere, Göktuğ Yılmaz (Mustafa Saymak dk. 73)
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 80 pen.) (Aliağa FK), Alican Özfesli (dk. 90), Baran Demiroğlu (dk. 90+1) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Kerem Paykoç Oktay Kancı, Musa Şahindere (Aliağa FK), Fırat Arslan, Seçim Can Koç, Yunus Emre Karagöz (Menemen FK) - İZMİR