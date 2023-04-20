Menemen FK, Afacan yönetiminde ilk maçında 1 puan aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Serkan Afacan yönetiminde ilk maçına çıktı ve Bursaspor'la 1-1 beraber kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemen FK, dün öğle saatlerinde Teknik Direktör Özden Töraydın'ın yerine Serkan Afacan'ın getirildiğini açıklamıştı ve 50 yaşındaki çalıştırıcı ayağının tozuyla Bursaspor mücadelesine çıktı. Afacan yönetimindeki sarı-lacivertliler ilk maçında Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Menemen FK, puanını 40'a yükseltti ve 13. sıraya yükseldi.

Öte yandan İzmir temsilcisi, 23 Nisan Pazar günü orta sıralarda yer alan Afyonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler tek hedefi ise 3 puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak olacak. - İZMİR