Menemen FK, Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek Play-Off umutlarını sürdürdü

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste galibiyetler serisini sürdürdü ve Play-Off potasında yer aldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerin ardından adını Play-Off potasına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, evinde düşme hattındaki Adanaspor'u farklı yenerek serisini sürdürdü: 3-0. Maça hızlı başlayan Menemen FK, 8'inci dakikada Baran'ın golüyle öne geçti: 1-0. Emre 39'uncu dakikada Menemen FK'nın ikinci golünü kaydetti: 2-0. Müsabakanın 45'inci dakikasında Efe Taylan ev sahibi takımın üçüncü golünü attı: 3-0. İlk devreyi 3-0 galip tamamlayan Menemen FK ikinci 45 dakikalık bölümde gol bulamadı ve 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi 38 puana yükselerek haftayı Play-Off barajında tamamladı. Adanaspor ise 4 puanla düşme hattında kaldı.

