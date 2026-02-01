Menemen FK'ya genç kanat

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü kadrosunu Iğdır FK forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Selim Can Sönmez ile güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen FK'dan, "Kulübümüz, son olarak Iğdır FK'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Selim Can Sönmez ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Selim Can Sönmez'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor