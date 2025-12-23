Haberler

Menemen FK, devreye play-off hattının gerisinde girdi

Menemen FK, devreye play-off hattının gerisinde girdi
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalarak devre arasına play-off hattının hemen gerisinde girdi. Takım, erteleme maçından gelecek 3 puanla puanını 29'a çıkaracak.

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk yarısının son haftasında sahasında ağırladığı 1461 Trabzon FK ile berabere kalarak devre arasına play-off hattının hemen gerisinde girdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligin ilk yarısının son haftasında 1461 Trabzon FK'yı sahasında ağırladı. İzmir temsilcisi, zorlu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 26'ya yükseltti.

Menemen FK, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararıyla maçlara çıkmadığı için 18 Aralık'ta küme düşürülen Yeni Malatyaspor karşısında yarına ertelenen maçtan da hükmen 3 puan alacak. Böylece puanı 29'a çıkacak ve 8. sıradaki yerini koruyacak. Sarı-lacivertliler, play-off hattıyla arasındaki farkı 2 puana indirmiş olacak. Teknik direktör Bilal Kısa ve öğrencileri, ikinci yarıda galibiyet serisi yakalayarak sezonu play-off hattında tamamlamayı hedefliyor. - İZMİR

