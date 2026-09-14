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Menemen'de trap atış turnuvası düzenlendi

Menemen'de trap atış turnuvası düzenlendi
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İzmir'in Menemen ilçesinde, 9 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen trap atış turnuvası tamamlandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, 9 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen trap atış turnuvası tamamlandı.

Menemen Belediyesi sponsorluğunda, Menemen Avcılar Derneği tarafından Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki askeri atış bölgesinde gerçekleştirilen final atışları yapıldı.

İki gün süren ve sporcuların 4 farklı kategoride mücadele ettiği turnuvada final atışlarının ardından dereceye girenler belli oldu.

Süper Profesyoneller kategorisinde Bilal Ege Gafuroğlu birinci, Mehmet Can Arıcı ikinci, Onur Çavuş üçüncü olurken, profesyoneller kategorisinde Uğur Akdağ birinci, Ahmet Kaymaz ikinci, İlker İncekara üçüncü seçildi.

Amatörler kategorisinde ise Oğuzhan Kırıkçı birinci, Selim Boralı ikinci, Berke Er üçüncü seçilirken, yıldızlar kategorisinde Çınar Paça birinci, Kerem Kırıkçı ikinci, Harun Demir üçüncü oldu.???????

Kaynak: AA
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