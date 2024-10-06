Menemen'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleştirildi
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları, seyircilerin yoğun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın bu yıl 10'ucusu gerçekleştirildi.
Menemen Belediyesi ev sahipliğinde ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla Seyrek Arena'da düzenlenen yarışlara ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı.
Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, at üzerinden etkinliğe katılanları selamladı.
Yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için belirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.
Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan rahvan at yarışlarını çok sayıda izleyici takip etti, yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.