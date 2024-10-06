Menemen'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleştirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın bu yıl 10'ucusu gerçekleştirildi.

Menemen Belediyesi ev sahipliğinde ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla Seyrek Arena'da düzenlenen yarışlara ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, at üzerinden etkinliğe katılanları selamladı.

Yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için belirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan rahvan at yarışlarını çok sayıda izleyici takip etti, yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.