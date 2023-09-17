Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan: Yangın müdahalesi sırasında helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, İzmir Menderes'te çıkan yangına müdahale ederken düşen helikopter kazasında aranan üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan, İzmir Mendres'te çıkan yangına müdahale ederken düşen helikopter kazasında aranan üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan, İzmir Mendres'te çıkan yangına müdahale ederken düşen helikopter kazasında aranan üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Menderes'imizde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahele ederken baraja düşen helikopterimizdeki 3 mürettebatımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Mürettebatımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."