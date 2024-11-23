Üye Girişi
Haberler

Menajerleri İstanbul'a bile geldi: 95 milyon euroluk yıldız adım adım Fenerbahçe'ye

Menajerleri İstanbul'a bile geldi: 95 milyon euroluk yıldız adım adım Fenerbahçe'ye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, ocak transfer dönemi için birçok yıldız ismi radarına aldı. Son olarak Manchester United'ın kanat oyuncusu Antony'nin menajerleri, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe transfer komitesi ile görüştü. İngiliz kulübünün Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Antony'nin, uygun bir fiyata sarı-lacivertli kulübe kiralanabileceği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe için son olarak Premier Lig devi Manchester United'ın kanat oyuncusu Antony'nin menajerleri İstanbul'a geldi.

KİRALIK GELEBİLİR

Menajerler, Fenerbahçe transfer komitesi ile görüşüp, İngiliz kulübünün Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Sambacı'yı uygun bir fiyata sarı-lacivertli kulübe kiralayabileceklerini bildirdi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Teknik Direktör Jose Mourinho onay vermesi halinde Brezilyalı oyuncu, satın alma opsiyonu ile kiralanıp, sarı-lacivertli formayı giyecek. Antony'nin güncel bonservis bedeli ise 45 milyon euro.

Menajerleri İstanbul'a bile geldi: 95 milyon euroluk yıldız adım adım Fenerbahçe'ye

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler

 'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

Beşiktaş şampiyon olacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.