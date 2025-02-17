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Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray Muslera'nın yerine 1,97'lik dev alıyor

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Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine Lyon forması giyen 1,97'lik Lucas Perri'yi düşünüyor. Muslera'nın 40 yaşına girmesi ve futbolu Uruguay'da bırakma isteği üzerine sarı-kırmızılı kulüp, kaleci arayışlarına hız verdi. 26 yaşındaki Perri'nin transferi için Galatasaray yönetiminin tüm imkanları seferber ettiği ve transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimde öncelikli hedef kaleci.

BOYU: 1,97

Galatasaray, Muslera'nın 40 yaşına girmesi ve futbolu ülkesi Uruguay'da bırakma isteği üzerine kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kaleyi devralacak ismi buldu. O isim Lyon forması giyen 1,97'lik Brezilyalı kaleci Lucas Perri.

Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray Muslera'nın yerine 1,97'lik dev alıyor

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Gelen son bilgilere göre, Lucas Perri'nin temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetiminin, 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisini kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber ettiği ve transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray Muslera'nın yerine 1,97'lik dev alıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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