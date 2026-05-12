Memphis Grizzlies oyuncusu Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti

NBA takımlarından Memphis Grizzlies, 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke'ın hayatını kaybettiğini duyurarak derin üzüntülerini ifade etti. Clarke, takım arkadaşı ve Memphis topluluğu üzerinde önemli bir etki bırakan biri olarak hatırlanacak.

Kulübün açıklamasında, "Brandon Clarke'ın trajik kaybı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Brandon, hem olağanüstü bir takım arkadaşı hem de Memphis topluluğu üzerindeki etkisi unutulmayacak kadar iyi bir insandı. Bu zor zamanda ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında birinci turda draft edilen Clarke, NBA'de Grizzlies formasıyla 7 sezonda 10,2 sayı ve 5,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

