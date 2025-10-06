Haberler

Memphis Depay'ın Pasaportu Havalimanında Çalındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corinthians'ın futbolcusu Memphis Depay'ın pasaportu Brezilya'da havalimanında çalındı. Hollanda Milli Takımı'nın kampına katılması ve Malta ile oynanacak maça yetişmesi zor görünüyor.

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı.

Amerikan spor sitesi ESPN'de yer alan haberde, pasaportu çalınan 31 yaşındaki futbolcunun, Hollanda Milli Takımı kampına daha sonra katılacağı ve perşembe günü oynanacak Malta maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, 9 Ekim'de Malta ve 12 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına bir ceza daha: Puanları -41 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.