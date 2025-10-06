Haberler

Memphis Depay'ın Brezilya'daki havalimanında pasaportu çalındı

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Malta ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek Hollanda'da yıldız oyuncu Memphis Depay'ın pasaportu çalındı. Depay, yaşadığı talihsiz olay nedeniyle takımının kampına katılamadı. Depay'ın Malta maçına yetişmesinin zor olduğu aktarıldı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Brezilya'daki havalimanında pasaportu çalındı.

PASAPORTU ÇALINDI, KAMPA KATILAMADI

Amerikan spor sitesi ESPN'de yer alan haberde, pasaportu çalınan 31 yaşındaki futbolcunun, Hollanda Milli Takımı kampına daha sonra katılacağı ve perşembe günü oynanacak Malta maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

''TALİHSİZ BİR DURUM''

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.

RAKİPLER MALTA VE FİNLANDİYA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, 9 Ekim'de Malta ve 12 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
