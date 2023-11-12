'Memnun değiliz' diyen Patrick Kluivert'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı. Başarılı antrenör, "15-20 dakika. Fenerbahçe daha üstündü. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Maç pozisyonlarla geçse de 0-0 bitti. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİK DOĞRU BİR SKORDU"

Karşılaşma hakkında konuşan antrenör, "Maça başlarken biz biraz daha düşük tempodaydık, 15-20 dakika. Fenerbahçe daha üstündü. Ardından maça ortak olduk. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Gravillon'un şutu üst direkten döndü. Maç pozisyonlarla geçse de 0-0 bitti. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu" ifadelerini kullandı.

"LİGİN REKABETİ YÜKSEK"

Süper Lig için de konuşan teknik adam, "Ligdeki bütün takımlarda yetenekli futbolcular var, bazılarında daha fazla. Hatayspor, Galatasaray'ı yeniyor, gördük. Rekabeti yüksek, duyguların ve tutkuların yaşandığı bir lig. Bence Süper Lig'in rekabet seviyesi çok yüksek" şeklinde konuştu.