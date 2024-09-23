Üye Girişi
Haberler

Meltem Özsöz'ün Çandırspor ile Futbolda Başarı Hikayesi

Meltem Özsöz'ün Çandırspor ile Futbolda Başarı Hikayesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kalecik ilçesinde Meltem Özsöz, babasından duyduğu futbol takımını canlandırarak Çandırspor'u kurdu ve takımıyla önemli bir başarıya imza attı.

Ankara'nın Kalecik ilçesi Çandır Mahallesi'nde babasından duyduğu futbol takımını yeniden canlandıran Meltem Özsöz'un başkanlığını yaptığı Çandırspor, turnuvaların gözdesi oldu.

İş insanı Meltem Özsöz, bir süre önce vefat eden babasından duyduğu köylerinin futbol takımını yeniden canlandırmak için yola çıktı. Gerek köyde gerekse Ankara'da yaşayan gençlerden oluşan ve kurucu başkanlığını Meltem Özsöz'in yaptığı Çandırspor, Pursaklar ilçesinde yapılan Kalecik Köyleri Futbol Turnuvası'nda Şemşettin Köyü'nü yenerek yarı finale kaldı.

Çandırspor Başkanı Özsöz, köy sakinlerinin "Çandır çok büyük bir köy. Fakat neden 8 yıldır takım çıkaramıyor?" demesi üzerine bir karar aldığını belirterek, "Köylülerimle istişare edip takımımızı kurdum" dedi. Özsöz, geçen sene tecrübesiz olduklarını ancak bu sene hazır olduklarını vurgulayarak, "Her daim Çandırspor'un yanında oldum, bu sene başaracağımızı biliyordum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Kalecik Çandır Futbol ankara Yaşam Spor

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });