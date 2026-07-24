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Melisa Uluarslan, Kuzey Kanalı’nı geçen 3. Türk kadın sporcu oldu

Melisa Uluarslan, Kuzey Kanalı’nı geçen 3. Türk kadın sporcu oldu
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Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı (North Channel) geçişini başarıyla tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu oldu.

Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı (North Channel) geçişini başarıyla tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu oldu.

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyıları ile İskoçya'nın Portpatrick kıyıları arasında gerçekleştirilen toplam 40 kilometrelik parkurda Uluarslan, yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) suya girerek yüzüşüne başladı. Ortalama 13-14C deniz suyu sıcaklığında, güçlü gelgit akıntıları, yoğun denizanası varlığı ve değişken deniz koşullarıyla mücadele eden Uluarslan, 40 kilometrelik parkuru 14 saat 13 dakikada başarıyla tamamladı. 2025 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 49 dakikada geçerek 7. Türk kadın ve 21. Türk sporcu unvanını elde eden Melisa Uluarslan, Kuzey Kanalı'nı da başarıyla tamamladı. Bu sonuçla, Kuzey Kanalı'nı geçen 3. Türk kadın sporcu olarak Türk açık su yüzme tarihindeki yerini aldı.

Bu başarıyla Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğündeki uluslararası kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Ocean's Seven serisinin en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Kuzey Kanalı; düşük su sıcaklığı, güçlü gelgit akıntıları, yoğun zehirli denizanası popülasyonu ve değişken hava koşulları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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