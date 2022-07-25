Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi - Haberler

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Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi

Ankara'da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan Gençler Uluslararası Turnuvası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübü badminton sporcuları milli takıma seçildi.

Ankara'da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan Gençler Uluslararası Turnuvası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübü badminton sporcuları milli takıma seçildi.

Başarılı sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Danışmentgazi Sosyal Tesislerimizde Badminton branşında eğitim alan Hamit Atmaca, Hasan Can Arslan, Hüseyin Can Arslan, Sami Yusuf Akpınar, Onur Can Yılmaz, Berat Öztürk, Gamze Nur Atmaca, Emine Gül Kocaoğlu, Emine Nur Yavaş, Aleyna Atan milli takıma seçildi. Sporcularımızı ve kendilerini disiplinli bir şekilde yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu onlar için bir başlangıç. İnşallah kendilerine daha iyi yerlerde görmek isteriz. Bu başarıları gördükçe bizlerde gururlanıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Palancıoğlu Ankara Spor Haberler

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