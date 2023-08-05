Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi 8 oyuncu transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi kadrosuna 8 yeni oyuncu dahil etti. Hem yerli hem de yabancı oyuncuların transfer edildiği takım, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi 8 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezonda başarılı olmayı hedefliyor. Geride kalan sezon ligin son haftasında ligde kalmayı başaran sarı kırmızılılar 2023-2024 sezonu öncesi kadrosuna hem yerli hem de yabancı önemli isimleri dahil etti. Yeni sezonda baş antrenör Emre Özsarı ile yola devam edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol dış transfer 3 yabancı ve 5 yerli oyuncu olmak üzere toplam 8 yeni ismi transfer etti.

Sarı kırmızılılar Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Fatma Karataş, Nazlı Bircan Gökdemir, Damla Sezgin, Gintare Petronyte, Aaryn Ellenberg ve Claudia Cuic'i transfer etti. Yapılan 8 transferin yanı sıra Melikgazi Kayseri Basketbol 1-2 transfer daha yapmayı planlıyor. - KAYSERİ