Melikgazi Kayseri Basketbol Yeni Sezon Çalışmalarına Başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol Yeni Sezon Çalışmalarına Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına 16.00'da başlayacak. Oyuncular sağlık kontrollerinden geçecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; yeni sezon çalışmaları için bugün saat 16.00'da parkeye çıkacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Ligi'nde mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol ekibi, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 16.00'da KadirHasSporSalonu'nda başlayacak. Oyuncular, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçerken, kontrollerin tamamlanmasından sonra sezonun ilk çalışması için topbaşı yapacak.

Yerli oyuncuların katılımı ile başlayacak olan yeni sezon çalışmalarına yabancı oyuncu ve yeni transferlerin önümüzdeki günlerde katılması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.