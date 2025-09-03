Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yeni Transferi Collier Sağlık Kontrolünden Geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Charli Collier, sağlık kontrolünden geçti. Test sonuçları sporcunun sağlıklı olduğunu gösterdi. Genel Menajer Fatih Solak, Collier'in takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Charli Collier, sağlık kontrolünden geçti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Collier, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG testine girdi.

Yapılan testlerin sonucunda sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladıklarını, Charli Collier'in takıma güç katacağını belirtti.

1.93 boyundaki Collier, 2016 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda oynamıştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor
