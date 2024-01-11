Üye Girişi
Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'i mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'i 76-65 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Ioana Stan, Tomi Panov

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 13, Ellenberg Wiley 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay 8, Petronyle 23, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 15

NKA Universitas Pecs: Laczko, Smailbegovic 12, Tadic, Ratkai, Weninger 8, Simon 1, Williams 4, Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-37

3. Periyot: 55-59

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçın Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını 76-65 yendi.

Kaynak: AA / Spor

basketbol Karataş Kayseri Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title