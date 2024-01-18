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Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Pecs Üniversitesi'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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EuroCup Women Son 16 Turu 2. maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda NKA Pecs Üniversitesi'ni 72-70 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

EuroCup Women Son 16 Turu 2. maçında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta NKA Pecs Üniversitesi'ni 72-70 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Pecs Nemzeti

Hakemler: Zoran Mitrovski, Josip Mikulic, Maid Lasetovic

NKA Pecs Üniversitesi: Beatriz Meresz 14, Nadija Smailbegoviç 8, Metea Tadic 12, Sydney Wallace 14, Peyton Williams 12, Angellika Kiss, Zsofia Simon 2, Virag Weninger 10, Madison Avery Williams

Melikgazi Kayseri Basketbol: Merve Arı 7, Claudia Cuic 17, Aaryn Ellenberg 11, Jeyner Holmes 11, Gintare Petronyte 24, Damla Gezgin, Nazli Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 12-20 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 29-29

3. Periyot: 46-47 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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