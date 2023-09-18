Melikgazi Kayseri Basketbol Nesibe Aydın maçında mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'a 82-68 mağlup oldu. Gintare Petronyte, Ayşegül Günay Aladağ ve Aaryn Ellenberg çift haneli sayılara ulaştı.

Melikgazi Kayseri Basketbolun deplasmanda kaybettiği Nesibe Aydın maçında, 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk oldu ve müsabakayı 14 sayı farkla 82-68 kaybetti. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Nesibe Aydın müsabakasında Gintare Petronyte 24 sayı, Ayşegül Günay Aladağ 16 sayı ve Aaryn Ellenberg 13 sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 24 sayı üreten Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte oldu. - KAYSERİ