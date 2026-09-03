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Kayseri Basketbol'dan Sağlık Sponsorluğu

Kayseri Basketbol'dan Sağlık Sponsorluğu
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Memorial Kayseri Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, sakatlıksız ve sağlıklı bir sezon diledi; hastane direktörü Cengiz Çavumirza ise kadının spordaki gücünü desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Memorial Kayseri Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kadir Has Spor Salonu'ndaki imza törenine Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Operatör Doktor Cengiz Çavumirza, kulüp antrenörleri ve sporcular katıldı.

Yüksel, törende yaptığı konuşmada, sponsorluk sözleşmesini yenilemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Yüksel, "Bu sene çok dinamik, güzel bir takım oluşturduk. İnşallah ligin iddialı ekiplerinden olduk. Sporcularımıza öncelikle sakatlık olmadan, sağlık içinde başarılı bir sezon diliyorum." dedi.

Çavumirza ise yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Memorial Kayseri Hastanesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmayı bir ilke ve toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Çavumirza, "Kadının spordaki gücünü, toplumdaki yerini ve değerini artırdığı için sizlerle beraber olmak bizim için daha büyük bir keyif veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sağlık sponsorluğı anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA
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