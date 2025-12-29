Haberler

Melikgazi Basketbol 2025'in son maçında Galatasaray'ı konuk edecek
2025 yılının son lig maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 17.30'da Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Halkbank KadınlarBasketbolSüperLigi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025 yılının son lig maçında yarın kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Botaş'a farklı yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol SüperLigi'nin 14. haftasında kendi evinde Galatasaray ile mücadele edecek. Oynanacak maç sarı-kırmızılı takımın 2025 yılında oynayacağı son lig maçı olacak. Bu önemli mücadele yarın Kadir Has SporSalonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Maçı Barış Turgut, Cemil Uygül ve Kamil Alok hakem üçlüsü yönetecek. Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray müsabakasını spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Zorlu mücadele öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol 16 puan ile 8. sırada bulunurken, Galatasaray ise topladığı 22 puan ile 2. basamakta yer alıyor. - KAYSERİ

