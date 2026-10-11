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Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye deplasmanda 29 sayı farkla yenildi

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Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye deplasmanda 29 sayı farkla yenildi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe'ye 29 sayı farkla mağlup oldu. Morgan Jones 25 sayıyla maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de Luisa Geiselsoder ve Julie Allemand çift haneli sayılara ulaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe'ye 29 sayı farkla mağlup oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında Luisa Geiselsoder, Zeynep Şevval, Şerife Alperi Onar, Julie Allemand, Lauren Betts çift haneli rakamlara çıkarken, Melikgazi Kayseri Basket'te Morgan Jones ürettiği 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Morgan Jones, Destiny Littleton ve Harsimran Kaur da çift haneli rakamlara ulaşmayı başardı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu, Çağatay Taşkın

Fenerbahçe: Şerife Alperi Onar (14), Tima Pouye (7), Luisa Geiselsoder (16), Julie Allemand (12), Leila Lacan (4), Kuanitra Hollingsworth (9), Manolya Kurtulmuş (3), Olcay Çakır Turgut (4), Selen İrem Baş (3), Tuana Ayşegül Vural, Zeynep Şevval (15), Lauren Betts (12)

Melikgazi Kayseri Basket: Morgan Jones (25), Destiny Littleton (21), Harsimran Kaur (14), İnci Güçlü (6), Pelin Gülçelik (2), Gamze Takmaz, Elif Emirtekin, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç (2), Merve Uygül

Periyotlar: 1. Periyot: 20-23 (Melikgazi Kayseri Basket), 2. Periyot: 31-13 (Fenerbahçe), 3. Periyot: 31-20 (Fenerbahçe), 4. Periyot: 17-14 (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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