Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Nesibe Aydın'a mağlup oldu
Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında evinde Nesibe Aydın'a 86-82 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Thomas oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Özkan Çağlayan
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 1, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Petronyte 14, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan, Holmes 20
NESİBE AYDIN: Feride Şevval 2, Thomas 24, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 5, Emma 22, Coates 19, Zec 3
1'İNCİ PERİYOT: 16- 17
DEVRE: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-60
5 FAUL: 39.20 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında evinde Nesibe Aydın'a 86-82 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Thomas oldu.