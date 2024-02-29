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Melikgazi Kayseri Basketbol EuroCup Women'da elendi

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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final ikinci maçında London Lions'a 82-70 mağlup olarak elendi.

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final ikinci maçında deplasmanda oynadığı İngiliz ekibi London Lions takımına 82-70 mağlup oldu ve elendi.

Salon: Copper Box Arena

Hakemler: Amel Dahra, Paulina Karolina Gajdosz, Tijmen Last

London Lions: Shanice Norton, Faye Endean, Ivana Katanik 4, Maya Price, Savannah Wilkinson 2, Temi Fagbenle 8, Megan Gustafson 24, Abigail Meyers 4,, Sheylanı Peddy 8, Karlie Samuelson 19, Katsiaryna Snytsina 11, Holly Winterburn 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 16, Aaryn Ellenberg 5, Ayşegül Günay Aladağ 14, Dearica Hamby 18, Gintare Petronyte 6, Damla Gezgin 5, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 6,

Periyotlar:

1.Periyot: 17-10

Devre: 38-26

3. Periyot: 67-51 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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