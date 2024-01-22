Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 89-80 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 28, Ellenberg 19, Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan, Holmes 14
Emlak Konut: Fitzgerald 12, Gizem Mürivet 6, Sehernaz Çidal 14, Smith 22, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 2, Wiese 12, Jakobsone 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 60-58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u 89-80 mağlup etti.