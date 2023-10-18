Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı maçta Emlak Konut'u 80-63 mağlup etti. Bu galibiyetle ligdeki 3. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Emlak Konut'u 80-63 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 3. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, 3. galibiyetini aldı. Ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Emlak Konut ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 17 sayı farkla 80-63 galip ayrıldı. Geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor ve Emlak Konut'u mağlup ederken Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'a ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 7. haftasında deplasmanda Çankaya Üniveristesi'ne konuk olacak. - KAYSERİ