Melikgazi Kayseri Basketbol, Deneyimli Oyun Kurucu Merve Uygül'ü Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, 1 yıllık sözleşme ile Merve Uygül'ü kadrosuna kattı. 37 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Nesibe Aydın forması giymekteydi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Uygül'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen 1,70 metre boyunda ve 37 yaşındaki Merve Uygül ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Deneyimli basketbolcu oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.