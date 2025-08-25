Melikgazi Kayseri Basketbol, Deneyimli Oyun Kurucu Merve Uygül'ü Transfer Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Uygül'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen 1,70 metre boyunda ve 37 yaşındaki Merve Uygül ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Deneyimli basketbolcu oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.