Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-72'lik skorla mağlup etti. Maçın detaylarında Melikgazi Kayseri, devreyi 49-31 önde tamamladı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok, İsmail Bayram

Melikgazi Kayseri Basketbol : Alice Künek 16, Dangerfield 8, Willams 15, Doğa Adıcan 4, Merve Arı 3, Merve Uygül 10, İdil Türk 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 13, Feray Dalkılıç 5

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 10, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 14, Elif Emirtekin 4, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 23, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 3, Dilasu Engin

1. Periyot: 22-18

Devre: 49-31

3. Periyot: 68-50

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-72 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
