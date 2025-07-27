Melikgazi Kayseri Basketbol, Ana Maria Filip'i Transfer Etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, Ana Maria Filip'i Transfer Etti
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Rumen asıllı Fransız pivot Ana Maria Filip'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, 2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol ; Rumen asıllı Fransız oyuncu Ana Maria Filip'i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar; dış transferde 1989 doğumlu tecrübeli pivot Ana Maria Filip'i transfer etti. Son olarak Tango Bourges Basket forması giyen başarılı oyuncu 2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. 1,94 boyundaki Rumen asıllı Fransız oyuncu Ana Maria Filip, Ağustos ayında Kayseri'ye gelecek ve yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Mücadeleye yeni bir güç katılıyor, önümüzdeki güçlü sezon için bol şans" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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