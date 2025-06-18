Meliha Diken Dominik Cumhuriyeti Maçını Yorumladı: 'İnanılmaz Bir Atmosfer Vardı'

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederken, milli voleybolcu Meliha Diken, maçı ve taraftar desteğini değerlendirerek, "Çok mutluyuz, inanılmaz bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Meliha Diken, Dominik Cumhuriyeti maçında salona gelen Türk taraftarlara teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meliha Diken, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk. Herkese desteği için teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı destek olur. Biz bugün çok keyif aldık. Umarım sonraki maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz. Bugün çok fazla defans vardı. Tam olarak ritimlerini bulduklarını düşünmüyorum. Onları güzel analiz ettik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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