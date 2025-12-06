Bu okul futbol branşında üst üste 10 yıldır şampiyon

Eskişehir'de düzenlenen futbol turnuvalarında üst üste 10 yıldır şampiyon olan Melahat Ünügür Ortaokulu takımı, bu yıl Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor.

Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu, spor branşlarındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Atletizm, hentbol, badminton ve yüzme gibi birçok branşta Türkiye dereceleri elde eden okul, özellikle futbol alanındaki şampiyonluk serisiyle öne çıkıyor. İl genelinde yapılan futbol turnuvalarında üst üste 10 yıldır şampiyon olan okul takımı, bu yıl ise Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde özverili bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.

"Bu sene takımımız iyi, kazanacağımızı düşünüyorum"

Hem okul takımında hem de Eskişehirspor'da oynadığını belirten 13 yaşındaki Umut Bayram Öneş, "Bu sene de şampiyon olduk. Şimdi ise Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da şampiyon olmaya çalışıyoruz. Bu sene takımımız iyi, kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Takımca çok çalışıyoruz, herkes elinden geleni yapıyor"

Gelecekte bir futbolcu olmayı hayal eden 13 yaşındaki Ata Burak, "Her sene üst üste şampiyon oluyoruz. Şu anda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada da güzel başarılar elde ederiz. Hocamız bize özel olarak antrenmanlar yaptırıyor. Biz kendimiz de çalışmalar yapıyoruz. Takımca çok çalışıyoruz, herkes elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Futbolda 10 yıl üst üste Eskişehir Şampiyonu olduk"

Yaklaşık 38 yıldır beden eğitimi öğretmeni olan Ahmet Süer Öztürk, şunları söyledi:

"Futbol branşında okulumuzda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hem okul içi hem de okul dışı antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Futbolda 10 yıl üst üste Eskişehir Şampiyonu olduk. Eskişehir'i il dışında, gruplarda ve Türkiye şampiyonalarında temsil ettik. Türkiye ikinciliklerimiz var. Eskişehir'de bizim başarımıza ulaşan takım yok. 10 yıl üst üste şampiyon olmak büyük bir başarı. Geçen sene Düzce'de yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldık ama şanssız bir şekilde grupta son 4'e kalamadık. Türkiye 5'incisi olduk ama bu sene o başarıyı tekrar edip, finallere gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz."

"Bu başarıların devamı gelecek"

Melahat Ünügür Ortaokulu Müdürü Erhan Güneş ise, "Spor branşlarında çok önemli başarılarımız var. Melahat Ünügür Ortaokulu ailesi olarak, sportif başarılarımız zaten Eskişehir'de hep ilk sıralarda geliyor. Bu sene de sportif başarılarımızı atletizm, hentbol, voleybol, badminton ve futbol gibi branşlarda devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz cuma günü, Yıldız Erkekler kategorisinde Eskişehir birinciliği kazandık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Ben hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Muhammed Ali'nin çok güzel bir sözü var: 'Aklım kesiyorsa ve yüreğim inanıyorsa başarabilirim.' Biz uyandık, aklımız kesiyor, yüreğimiz de inanıyor. Bu başarıların devamı gelecek" şeklinde konuştu.